Lunghe code a Como, sia in entrata che in uscita e rallentamenti in direzione Cernobbio. Si procede dunque a singhiozzo un po’ su tutte le strade della città nel giorno che per i milanesi è già di festa e prima del ponte dell’Immacolata. Segnalate code anche in via Asiago in direzione autostrada. File che come già si prevedeva potrebbero riproporsi fino alla fine delle feste sia all’interno del piccolo comune di Cernobbio sia sui collegamenti verso Como e verso l’alto Lago.