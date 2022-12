Cantù fatica, ma in casa batte Roma e conquista la settima vittoria consecutiva. 87-83 il risultato finale al PalaDesio. I brianzoli restano appaiati alla Vanoli Cremona in vetta alla classifica del girone verde di serie A2.

Partita combattuta fin dall’inizio. Iol primo quarto finisce in parità, 21-21. Il secondo quarto si apre con un break di 4-9 per gli ospiti e all’intervallo Cantù è in svantaggio, 37-42.

I padroni di casa reagiscono nella terza frazione, raggiungono e sorpassano gli avversari ma Roma reagisce nuovamente e alla mezz’ora il punteggio è 57-62 per gli ospiti. La squadra di coach Sacchetti non si arrender, recupera e si porta sul 75 pari a 44’’ dal termine, per poi chiudere nel finale con il definitivo 87-83.

“C’è poco da dire, ci prendiamo i due punti e basta – commenta coach Meo Sacchetti – Dovevamo chiuderla prima. Alla fine, siamo riusciti a recuperare il -6 con i liberi. Non abbiamo mai messo un break decisivo. Non possiamo permetterci partite così, se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Non mi piace giocare male e vincere, soprattutto se penso che domenica dobbiamo andare a Torino”.