Finestrini rotti, gomme tagliate, oggetti rubati dalle auto. Decine di vetture lasciate in sosta nelle vie di Como danneggiate nella notte. Una lunga serie di colpi, messi a segno dalla fine di novembre fino alla notte tra mercoledì e giovedì, quando la polizia ha arrestato il presunto responsabile, un 25enne di Legnano, nel Milanese. Il giovane, secondo quanto accertato, raggiungeva ogni sera il capoluogo lariano apparentemente solo per compiere i raid vandalici. E’ accusato di tentato furto aggravato e ricettazione.

Le denunce

Numerosi i casi di danneggiamento segnalati alla questura di Como dalla fine di novembre. Colpi messi a segno in diverse zone della città. Per individuare il responsabile, la questura ha potenziato i controlli nel capoluogo lariano, con un ingente dispiegamento di uomini e mezzi soprattutto nelle ore notturne. Alle volanti sono state affiancate pattuglie in borghese per presidiare le aree maggiormente colpite, la zona dello stadio, viale Varese, via Mugiasca, piazza Vittoria, la zona del mercato, Como Borghi e l’area delle poste centrali. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza nelle aree prese di mira.

L’arresto

Alle 4.40 della notte dell’8 dicembre, alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione di un uomo che stava rompendo i finestrini della auto in sosta tra le vie Ciceri e San Martino. Sono intervenuti i poliziotti e il giovane, alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di un martelletto frangi vetro, probabilmente preso da un treno. L’uomo aveva la mano destra ferita e avrebbe poi ammesso di aver danneggiato un numero imprecisato di auto, senza spiegare in alcun modo il suo gesto. E’ stato trovato in possesso denaro, franchi svizzeri e euro, oltre che di un coltellino multiuso in acciaio. Nel suo zaino sono stati trovati oggetti probabilmente rubati, tra cui auricolari bluetooth, profumi di marche famose, occhiali da sole ed una tessera sanitaria risultata rubata.

Perlustrando la zona, i poliziotti hanno individuando 16 auto con i vetri infranti tra le vie Ciceri, Don Minzoni, San Martino e Zezio. Il giovane, 25enne residente a Legnano, già accusato in passato di reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e legati allo spaccio di droga. E’ stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato e denunciato a piede libero per ricettazione.