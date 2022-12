Natale a Como e Cernobbio. Via per Cernobbio paralizzata dalle auto. Rallentamenti e disagi anche nella zona di Tavernola. Previsto e annunciato il traffico legato agli eventi natalizi di Como e Cernobbio è arrivato in concomitanza con il Ponte dell’Immacolata.

Un assaggio di quanto potrà accadere durante le festività natalizie sulle strade comasche, in realtà, si era già verificato nel tardo pomeriggio di ieri con lunghe code a Como, sia in entrata che in uscita e rallentamenti in direzione Cernobbio. Oggi le stesse scene, che probabilmente, si ripeteranno anche nei prossimi weekend e nei giorni festivi: lungo serpentone di auto in via per Cernobbio. L’asse viabilistico è sorvegliato speciale, tanto che nelle misure previste dal piano viabilità la via potrebbe – in occasione di particolare afflusso di traffico – essere chiusa in direzione di Como. La strada infatti che collega il capoluogo lariano con comune confinante, dove ieri è partita la manifestazione natalizia della Città dei Balocchi, è rimasta completamente paralizzata dal traffico già a partire dalle prime ore del pomeriggio. Sul posto è rimasta a lungo impegnata la polizia locale. Rallentamenti e disagi – come detto – anche nella zona tra Tavernola e Cernobbio.

Proprio per scongiurare di nuovo il caos sul fronte viabilità, il comitato per l’ordine e la sicurezza ha deciso di sospendere le manifestazioni natalizie dei due comuni nella giornata di domenica 11 dicembre, in vista anche della concomitanza di un altro evento: la partita del Como contro la Reggina allo stadio Sinigaglia.

“Ancora una volta la parte più critica sotto il profilo della sicurezza è data dal traffico – ha spiegato nei giorni scorsi il prefetto di Como, Andrea Polichetti – La partita di domenica comporterà un ulteriore afflusso di traffico in città che potrebbe anche ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso”.

Domenica dunque sono stati sospesi gli eventi natalizi all’aperto nei due comuni confinanti per tutta la giornata fino alle 19. In città resterà chiuso al pubblico il mercatino in piazza Cavour e viale Corridoni, così come la pista del ghiaccio. Stop anche alle attrazioni presenti ai giardini a lago. A restare aperti soltanto gli eventi ordinari e non legati al Natale.