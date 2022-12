Arrestato per maltrattamenti in famiglia. Un italiano 42enne – in base a quanto ricostruito – avrebbe picchiato ripetutamente la moglie, davanti ai figli, fino a romperle due dita. Non si è fermato neppure davanti ai carabinieri di Olgiate Comasco ai quali era arrivata una segnalazione di urla nella notte da alcuni vicini di casa. Ha colpito anche i militari al loro arrivo. E’ accaduto a Bizzarone. L’uomo come detto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Maltrattamenti che, dalle prime informazioni, proseguivano da tempo.