Aumentano i ricoverati a causa del Covid negli ospedali lombardi. Emerge dal bollettino settimanale diffuso dalla regione.

In terapia intensiva si trovano 33 pazienti affetti dal virus, 7 in più rispetto alla scorsa settimana, mentre negli altri reparti sono 1.458 i ricoverati con sintomi, 7 in più in sette giorni.



A fronte di 215.008 tamponi effettuati, sono 35.239 i nuovi positivi registrati in Lombardia nell’ultima settimana. In calo sia i nuovi casi che i test processati.

In aumento i decessi legati al Covid. Sono 222 le vittime negli ultimi sette giorni. Un dato che porta il bilancio da inizio pandemia a 44.073.

Per quanto riguarda i nuovi contagi divisi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 8 dicembre, rispetto a quella precedente, mercoledì 7 dicembre: a Milano si registrano 993 casi in più, 336 dei quali in città; a Bergamo 361, a Brescia 614, a Como 232, a Cremona 231, a Lecco 141, a Lodi 127, a Mantova 289, in provincia di Monza e Brianza 414, a Pavia 311, a Sondrio 34, a Varese 373.