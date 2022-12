Domenica Natale sospeso a Como e Cernobbio. Eventi sospesi domenica 11 dicembre per evitare il caos sul fronte viabilità in vista della partita di calcio casalinga. Delusione e malcontento tra gli espositori dei mercatini del capoluogo lariano. Saltano le gite di turisti in arrivo sia dalla regione sia da fuori per visitare gli eventi nei due comuni confinanti.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal comitato per l’ordine e la sicurezza. Un assaggio di quanto potrà accadere durante le festività natalizie sulle strade comasche si è già avuto ieri.

Via per Cernobbio paralizzata dalle auto. Rallentamenti e disagi anche nella zona di Tavernola. Previsto e annunciato il traffico legato agli eventi natalizi di Como e Cernobbio è arrivato in concomitanza con la festa dell’Immacolata.

Proprio per scongiurare di nuovo il caos viabilità, il comitato per l’ordine e la sicurezza ha deciso dunque di sospendere – per la giornata di domenica fino alle 19 – le manifestazioni natalizie dei due comuni, in vista della concomitanza di un altro evento: la partita del Como contro la Reggina allo stadio Sinigaglia.

“Gli espositori del mercatino sono demoralizzati – spiega Andrea Pellicani, presidente di Arti Libere, l’associazione che organizza il Natale a Como – La chiusura delle attività per quasi la totalità della giornata è una misura eccessiva”. Poi aggiunge: “Sicuramente la concomitanza dei due eventi – a Como e Cernobbio – crea problemi al traffico cittadino ma – ripeto – il provvedimento colpisce al cuore della manifestazione”. Pellicani inoltre fa sapere che salterà lo spettacolo di laser show previsto proprio per quella data e poi conclude: “Dopo fine settimana di pioggia e brutto tempo domenica finalmente sarebbe dovuto arrivare il sole e quindi un’affluenza maggiore di cittadini e turisti in visita”.

A risentire della sospensione degli eventi nelle due città anche i tour organizzati, che domenica avrebbero dovuto portare sul lago turisti anche da fuori regione per conoscere e visitare le attrazioni natalizie di Como e Cernobbio. La decisione è presa: a Como resterà chiuso al pubblico il mercatino in piazza Cavour e viale Corridoni, così come la pista del ghiaccio. Stop anche alle attrazioni presenti ai giardini a lago. A restare aperti soltanto gli eventi ordinari e non legati al Natale.