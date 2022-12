Primi fiocchi di neve in provincia di Como. Si è rivelata fondata l’allerta meteo lanciata ieri dalla Protezione civile della Regione Lombardia. Dalla mezzanotte era prevista neve sulle Prealpi comasche e infatti in mattinata si sono visti i monti lariani imbiancati.

Abbondante la neve in Val Cavargna, con le strade coperte dai fiocchi e poco praticabili. Stessa situazione in Valle Intelvi, dove si sono verificati diversi disagi per gli automobilisti.

Ma i primi fiocchi sono caduti anche in pianura, sia nel capoluogo e che nei paesi della provincia. A causa del terreno bagnato, però, la neve non ha attecchito al suolo. Sono infatti seguite piogge che ne hanno disperso l’effetto.

Con l’attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata, si prevede un miglioramento per domani.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, sul Lario sono annunciate nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, la minima di 4 gradi.