Ticosa, il Comune attende il verdetto di Provincia, Arpa e Ats Insubria per individuare la soluzione migliore da mettere in campo per risanare l’area. Ne ha parlato il primo cittadino di Como Alessandro Rapinese, in diretta su Etv, a Etg+Sindaco. “La cella 3 va bonificata – ha spiegato Rapinese – Non c’è giorno in cui non ci sia una riunione sul tema. Sto chiedendo di non fare in fretta, come in passato, per arrivare a soluzioni sbagliate. Stiamo dialogando nella maniera più costruttiva con la Provincia, con Arpa e Ats affinché si stabilisca il metodo. Non ne voglio fare una questione di soldi – ha aggiunto il sindaco – Di certo non ne butterò via”.

Ancora non definite le tempistiche. “Mi sarebbe piaciuto entro la fine dell’anno a dirvi esattamente come finirà quell’area – ha detto Rapinese – Ci sono stati degli accessi agli atti per quantificare il costo e farlo velocemente”.

Il Comune sta lavorando anche per individuare altre aree di parcheggio. “Abbiamo fatto un sopralluogo in settimana all’Ippocastano – ha detto il sindaco – e ci sono buone prospettive. Stiamo studiando la strada più concreta per riuscire a dare con le giuste risorse mille posteggi in più entro la fine del mio mandato”.