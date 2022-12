Convincente successo di Cantù, che a Torino si impone sui padroni di casa e conquista l’ottavo successo consecutivo. 71-90 il risultato finale della partita. Una sfida da ex per coach Meo Sacchetti. Per lui una standing ovation prima dell’inizio della sfida.

Prima frazione equilibrata con un punteggio finale di 17-17. Torino avanza in avvio del secondo quarto, poi Cantù reagisce, supera i padroni di casa e si porta sul 31-40. Nel terzo periodo prova a reagire Torino, ma alla mezz’ora i brianzoli sono ancora saldamente avanti, 51-64. Nell’ultima frazione Cantù gestisce il vantaggio e si impone con il risultato finale di 71-90.

Soddisfatto al termine l’allenatore di Cantù. «Questo era un appuntamento importante e lo sapevamo – spiega coach Sacchetti – Torino non aveva mai perso in casa. Noi abbiamo fatto una buona partenza, poi abbiamo avuto un blackout, forse perché ho cambiato troppo nel quintetto. Siamo tornati in carreggiata e abbiamo chiuso in avanti, grazie a un’ottima difesa e trovando spazi importanti in attacco. Arrivavamo da una brutta prestazione contro la Stella Azzurra Roma, mentre oggi abbiamo fatto una buona partita».