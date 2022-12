Tetto in fiamme nella notte a Lomazzo, in via Arconati. Per cause ancora da chiarire, attorno alle 2 è scoppiato un incendio che si è propagato rapidamente. Sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre del comando provinciale di Como e dei distaccamenti di Lomazzo e Appiano Gentile.

L’intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere le fiamme e bloccare l’incendio, che ha comunque danneggiato anche gli appartamenti sottostanti. Tre famiglie, in via precauzionale sono state allontanate da casa e sono state sistemate in albergo con l’intervento del Comune di Lomazzo. Fortunatamente non ci sono comunque ustionati né intossicati.

In fase di valutazione i danni e la causa del rogo.