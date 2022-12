Incendio di un ascensore e palazzina evacuata a Como, in via Quasimodo. Sono tredici le persone portate in salvo dai vigili del fuoco e poi assistite anche dal personale sanitario. Nessuno fortunatamente ha avuto bisogno di essere ricoverato. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato.

Attorno a mezzogiorno, per cause ancora da chiarire, è divampato un incendio nel vano ascensore. La cabina è stata invasa dal fumo, che si è propagato rapidamente nel vano scala e ha invaso gli appartamenti soprattutto ai piani superiori. Per il fumo, i residenti sono stati costretti a rimanere in casa in attesa dei soccorsi.

I condomini hanno dato l’allarme e in via Quasimodo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantù. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno poi portato fuori dalla palazzina 13 persone che erano bloccate nelle abitazioni dal terzo al quinto piano. I vigili del fuoco hanno poi verificato che non ci fossero altre persone bloccate negli appartamenti. Grande paura per i condomini che erano in casa, tra i quali alcuni anziani. Gli operatori del 118 si sono accertati che le persone fatte uscire dai vigili del fuoco fossero in buone condizioni e non c’è stato bisogno di cure in ospedale.

I vigili del fuoco hanno poi lavorato per ripristinare le condizioni di sicurezza e nel pomeriggio tutti i residenti sono rientrati nelle loro abitazioni. Accertamenti per chiarire la causa dell’incendio.