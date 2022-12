(ANSA) – BARI, 12 DIC – "Più di 60 minori non accompagnati che avevano più di 14 anni sono stati già accolti a Brindisi. Poi ci sono sei minori che hanno meno di 14 anni e che sono stati accolti dal Comune di Bari. Il Comune, che ringrazio per aver dato la massima disponibilità, ha messo a disposizione delle strutture di accoglienza per minori e per ragazzine che non potevano essere trasferite a Brindisi". Lo ha detto all’ANSA la prefetta di Bari, Antonia Bellomo, a margine dell’incontro in corso a Palazzo di Città dal titolo ‘Municipi senza frontiere’, in merito alle operazioni di accoglienza dei 261 migranti sbarcati ieri nel porto dalla ong Humanity 1. Per quanto riguarda, invece, i migranti adulti la prefetta ha aggiunto che "l’operazione è stata ben organizzata e si è conclusa ieri sera prima di mezzanotte: tutti sono stati avviati in accoglienza in varie strutture sparse in tutto il territorio italiano, alcune in Puglia (Brindisi, Lecce e Bari). Altri sono stati ridistribuiti in tutto il territorio italiano, nel Lazio, Piemonte, Molise, Marche, Calabria ed Emilia Romagna". (ANSA).