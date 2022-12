Sovraffollamento quotidiano e lunghe attese al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Con una media di 150 accessi al giorno, i disagi sono inevitabili. Per questo, l’Asst Lariana sta lavorando per cercare di ridurre le attese e a fine ottobre ha approvato e adottato una specifica procedura operativa, elaborata in sinergia con Regione Lombardia.

“Il trasferimento tempestivo dei pazienti nei reparti, seppur in attesa del posto letto definitivo, consente di liberare il Pronto Soccorso, – spiegano dall’ospedale – garantisce il pieno rispetto della sicurezza del paziente e il miglior percorso di cura possibile, efficienta al massimo il flusso delle dimissioni e dei ricoveri. Questo processo è stato avviato già a fine ottobre e da allora le unità operative mettono quotidianamente a disposizione posti letto per i pazienti da ricoverare”.

In particolare oggi, tra le 9 e le 10.30 sono stati ricoverati 17 pazienti che erano in attesa in Pronto Soccorso. Per 11 di loro il trasferimento nei reparti è avvenuto direttamente in barella. Alle 15 tutti hanno avuto un posto letto.

“Si tratta di azioni che hanno un impatto di non poco conto sull’organizzazione ospedaliera – commenta il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – E’ stato effettuato un lavoro preparatorio importante, condividendo i contenuti di un protocollo operativo con tutti gli attori organizzativi dell’ospedale. L’obiettivo è ridurre il sovraffollamento del Pronto Soccorso e l’attesa, assicurare una presa in carico appropriata e garantire un ambiente confortevole”.

Analizzando i dati riguardanti gli accessi tra l’1 e l’11 dicembre, il giorno con il maggior afflusso è stato il 5 dicembre, che ha registrato 178 persone in Pronto soccorso. In media ogni giorno sono una decina i pazienti Covid. Ad oggi all’ospedale Sant’Anna la Degenza Chirurgia 3 è utilizzata per i pazienti affetti dal virus e sono 37 i ricoverati.