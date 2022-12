Perquisizioni e indagini anche in provincia di Como nell’ambito di due operazioni congiunte contro la ‘ndrangheta che hanno coinvolto diverse regioni italiane. Complessivamente, i carabinieri di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di 65 persone: 47 in carcere, 16 ai domiciliari e due obblighi di dimora.

I Ros, i reparti operativi di Brescia hanno eseguito invece 13 arresti, 12 in carcere e uno ai domiciliari. I carabinieri hanno operato in collaborazione con la guardia di finanza per un sequestro preventivo di imprese, beni immobili, quote societarie per un valore di circa 5 milioni di euro. Le indagini della direzione distrettuale antimafia di Brescia sono sfociate in attività di polizia giudiziaria, con il supporto di carabinieri e fiamme gialle locali, anche nelle province di Brescia, Bergamo, Como, Varese, Monza Brianza, Roma, Chieti, Reggio Calabria e Siracusa.