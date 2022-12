Il Coni promuove il nuovo palazzetto di Cantù. Un passaggio che di fatto chiude l’iter amministrativo, burocratico e progettuale e spiana la strada verso l’atteso avvio del cantiere.

La commissione Impianti sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell’ultima seduta a Roma, ha dato parere favorevole al progetto della nuova Arena di Cantù. Questo permette l’omologazione massima per le discipline indoor richieste e assicura la multidisciplinarità della struttura. E’ l’ultimo passaggio fondamentale per procedere all’indizione del bando di gara per la realizzazione del palasport.

Il parere favorevole del Coni chiude un percorso durato due anni mezzo. Rispettato per la prima volta, l’intero iter procedurale con partenariato pubblico-privato previsto dalla “Legge Stadi”.

“Con il parere favorevole della commissione Impianti sportivi del Coni – commenta il Presidente di Cantù Next, Sergio Paparelli – termina, di fatto, la procedura pre-gara. In questo momento vorrei dunque ringraziare tutti i tecnici che, con il loro lavoro e il loro impegno, ci hanno permesso di conseguire anche questo importante traguardo. Attualmente si sono dunque completati i passaggi di competenza del proponente in attesa della conclusione delle attività necessarie per l’indizione del bando”.

La nuova arena di Cantù prevede 5.200 posti a sedere, un padiglione e un’area esterna dedicati agli allenamenti e agli eventi. Pensato per il basket, il palazzetto è però una struttura multifunzionale che può facilmente essere adattata anche ad altri sport come pallavolo, tennis, hockey su ghiaccio, e a ospitare qualsiasi tipo di evento, dai concerti ai convegni, fino alle feste private.