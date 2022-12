Como, laboratori per ragazzi con disabilità in orario extra scolastico. E’ il progetto sperimentale, approvato nei giorni scorsi dall’amministrazione cittadina – che partirà nel 2023.

Il programma attività

Il primo anno il servizio sarà riservato ai bambini con disabilità media e medio/grave dai 6 ai 12 anni che frequentano la scuola dell’obbligo. Dal secondo anno in poi i servizi sociali del Comune potranno autorizzare la frequenza ai laboratori anche di ragazzi più grandi (dai 13 ai 17 anni). Il numero varia in rapporto agli educatori presenti, circa 8-10 bambini per due educatori.

“Si tratta di un progetto sperimentale – spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche educative, sociali, abitative del Comune di Como, Nicoletta Roperto – L’obiettivo è andare incontro alle esigenze dei ragazzi disabili che non riescono a frequentare le lezioni nell’orario prestabilito”.

L’attività saranno di tipo formativo-educativo per stimolare competenze cognitive e abilità personali e ludico-espressive per stimolare le capacità relazionali. La durata – al momento – è stata fissata in un periodo sperimentale di due anni. I laboratori si svolgeranno nel centro diurno disabili di via Del Dos dal lunedì al venerdì pomeriggio e il sabato mattina per almeno dieci ore settimanali.