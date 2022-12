Attrezzi da lavoro e arnesi da scasso, un passamontagna e droga nel bagagliaio dell’auto, denunciati dalla polizia tre sospetti ladri in trasferta da Milano. Un intervento effettuato dagli agenti della questura del capoluogo lariano nell’ambito dei controlli del territorio per il contrasto ai furti in abitazioni e negozi, potenziati nel periodo natalizio.

La notte scorsa, attorno alle 4.30, un equipaggio della squadra volante della polizia di Stato ha notato un’auto sospetta a Fino Mornasco, sulla statale dei giovi. La vettura, un’Audi A4 con tre persone a bordo, si aggirava tra le vie della zona residenziale. Gli agenti hanno fermato l’auto per un controllo.

I poliziotti hanno verificato che alla guida dell’auto c’era un rumeno di 25 anni residente a Milano. Con lui viaggiavano un 20enne serbo e un 21enne italiano. Tutti avevano precedenti denunce per reati contro il patrimonio. La macchina era intestata a un altro rumeno di 27 anni, a sua volta residente nel capoluogo lombardo.

I tre hanno riferito agli agenti che stavano tornando da una serata trascorsa con amici a Como. Una versione che non ha convinto gli agenti, che avevano anche notato che la vettura proveniva da Milano e si era diretta nelle strade interne del paese.

Nel bagagliaio della vettura, i poliziotti hanno scoperto attrezzi da lavoro, un passamontagna e un piccolo quantitativo di droga. I tre sono stati portati in questura e denunciati a piede libero per il possesso ingiustificato di arnesi da scasso e per il possesso di sostanze stupefacenti.