Prendere il largo con Babbo Natale su un battello chiamato Orione. È un po’ il tema e lo spirito dell’iniziativa presentata oggi, a bordo della motonave addobbata a festa, tra giochi, decorazioni e luminarie. Il “battello di Babbo Natale” è un progetto pensato per le famiglie ma non solo. Nel fine settimana sarà infatti possibile imbarcarsi su una crociera (gratuita per i bambini fino a 11 anni, per tutti gli altri al costo di 10 euro) e godersi il panorama del Lario in pieno clima invernale. “Un’iniziativa che chiaramente è pensata per i bambini ma che guarda anche alla valorizzazione del territorio” ha detto il sottosegretario al Cipe Alessandro Morelli che ha continuato: “E’ un investimento per destagionalizzare il turismo sul Lago di Como e ne seguiranno altri”.

A bordo del battello della Navigazione Laghi ormeggiato al pontile davanti la Funicolare di viale Geno, laboratori e intrattenimento per i bambini. Oggi il taglio del nastro, alla presenza anche del prefetto di Como Andrea Polichetti, del dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Marco Busetti e del direttore generale e coordinatore dell’esercizio della Navigazione Alessandro Acquafredda. “L’obiettivo è che sia un servizio per la comunità. Noi come Navigazione ci sentiamo parte integrante del tessuto sociale e cerchiamo di essere di supporto ai cittadini sia in termini di trasporto pubblico ma anche per quanto riguarda il comparto economico” ha spiegato Donato Liguori, Gestore governativo Ente Laghi.

Le attività verranno effettuate dalle 11.15 alle 12.50 e dalle 14.00 fino alle 16.45. Non è prevista prenotazione e i biglietti sono in vendita solamente online.