Da Regione 288 milioni per imprese lombarde. E’ la cifra stanziata nel nuovo pacchetto economico suddiviso in tre linee, destinato alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione per agevolare l’attivazione di investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale, per il rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa, di favorire l’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi

“Il sostegno alle imprese – ha evidenziato il governatore lombardo Attilio Fontana – è un caposaldo della politica di Regione Lombardia e questo ulteriore pacchetto di provvedimenti ne è una conferma concreta. Si tratta di risorse che incidono in diversi ambiti e offrono alle aziende diversi strumenti di supporto: un aiuto per il credito, l’internazionalizzazione, le piccole e medie imprese, il commercio e le start up. Il sistema produttivo lombardo trova nella Regione un interlocutore attento e un attore in grado dare un contributo alla continuità, alla stabilità e al rilancio delle aziende. Stiamo agendo a tutto campo individuando ogni possibile strada per aiutare le imprese che stanno resistendo e innovando anche in questo momento complicato”.