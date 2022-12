Nuovi parcheggi nell’area ex Stecav, in viale Innocenzo a Como. Il sindaco della città Alessandro Rapinese è tornato a ribadire la volontà di risistemare l’area, attualmente occupata da un numero ridotto di posti auto a pagamento, in modo che possa trasformarsi in una zona di sosta più capiente, al servizio del centro città.

“Siamo in attesa del parere della Soprintendenza per una demolizione nell’area – ha detto il primo cittadino – Appena arriverà il via libera partiremo con la realizzazione del nuovo parcheggio”.

In campagna elettorale Rapinese aveva espresso la volontà di creare nuovi posti auto in città, indicando alcune zone, come l’area ex Ticosa con 650 nuovi stalli e almeno 350 da ricavare nell’area ex Stecav di viale Innocenzo XI.

Al momento – come detto – la zona è occupata da alcuni parcheggi e da un magazzino della Croce Rossa, ma gran parte dell’area è inutilizzata.