Natale a Como: prosegue il fitto calendario di eventi in programma in città. Numerose le attività in calendario in oggi adatte a grandi e piccini, ecco qualche spunto per trascorrere questa domenica.

Babbo Natale Airways

Domenica 18 dicembre 2022, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, l’Aero Club Como propone voli dimostrativi sul primo bacino del lago, destinati in particolare alle famiglie con bambini. Gli idrovolanti Cessna 172 saranno condotti da un pilota speciale che vestirà i panni di Babbo Natale. Sono previsti 5 voli al mattino e 5 al pomeriggio. I posti a bordo, oltre al pilota, sono destinati a 2 bambini e 1 accompagnatore. Fino all’8 gennaio 2023.

Prenotazione obbligatoria solo via mail a: info@aeroclubcomo.com

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.2babbo-natale-airways

Il battello di Babbo Natale

Domenica 18 dicembre 2022 dal molo d’imbarco pontile Funicolare di viale Geno 3 a Como è possibile salire gratuitamente a bordo della motonave Orione, ormeggiata al pontile funicolare che per l’occasione ospiterà laboratori, intrattenimento e giochi per bambini e sarà allestita a tema natalizio.

È possibile rendere unica l’esperienza, aggiungendo una breve navigazione (un’ora circa) nel primo bacino del lago di Como con possibilità di consumare al bar di bordo (costo di euro 10,00 dai 12 anni; gratuito fino a 11 anni).

Crociere in partenza alle ore 10.00, prima dell’inizio dei laboratori e alle 17.00 al termine delle attività. Le attività vengono effettuate dalle 11.15 alle 12.50 e dalle 14.00 fino alle 16.45.

Non è prevista prenotazione per le attività. I biglietti per le crociere sono in vendita solamente online al link: https://frigerioviaggionline.regiondo.it/battello-di-babbo-natale?_ga=2.113641026.472254720.1670232574-1969508877.1669921428

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.3battello-babbo-natale

Natale al Castello

Domenica 18 dicembre 2022 dalle 9.30 alle 17.00 speciale apertura invernale del Castello Baradello. Dalla cima dell’alta torre la vista sulle spettacolari luci della Città. Previsto un tour speciale in cui si intrecciano storia, leggenda, magia.

All’interno del Castello è aperta la mostra Il tempo del mistero organizzata da Slow Moon con la co-progettazione di Slow Lake Como e dell’Ente Parco Regionale Spina Verde. La mostra sarà visitabile fino al 15 gennaio 2023.

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.3castello-baradello

Teatro Sociale

Domenica 18 dicembre 2022 alle ore 20.30 La vedova allegra, operetta in tre atti di Franz Lehár. Libretto di Viktor Léon e Leo Stein.

Un grande cast e una prestigiosa orchestra, allestimenti imponenti, cambi di scena, costumi fatti a mano, rispettando con rigore gli stili dell’epoca.

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.3teatro-sociale1

Le forze dell’ordine per i bambini

Divertiamoci imparando

In occasione di Natale a Como, grazie all’impegno e alla presenza di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria sarà possibile conoscere più da vicino le attività delle Forze dell’Ordine.

Domenica 18 dicembre 2022

Via Maestri Comacini

Autopista Gonfiabile dotata di Kart dalle ore 10:00 fino alle 18:00

Carabinieri. Ai bambini verranno rilasciati dei diplomi ricordo dell’esperienza.

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.3forze-ordine-natale