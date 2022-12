Domenica di sport, con le società comasche impegnate in campo dal primo pomeriggio.

Inizia il calcio con il Como che dovrà affrontare la Ternana, poi il basket con la Pallacanestro Cantù impegnata a Desio con la JuVi Cremona.

Como-Ternana

Dopo il ko in casa contro la Reggina, oggi il Como affronta in trasferta la Ternana una squadra costruita – per usare le parole dell’allenatore dei lariani Moreno Longo – “per vincere il campionato”.

Formazioni in campo alle 14. Il tecnico, alla vigilia della gara, analizza la situazione e gli ultimi risultati: “Il calcio ci insegna che dobbiamo essere concreti e cinici”, spiega l’allenatore del Como. “A Terni ci aspettiamo una gara difficile contro una squsdra che ha un obiettivo dichiarato sin dall’inizio del campionato”.

Serve dunque mantenere alta l’attenzione, non perdere la concentrazione. “Mai abbassare la guardia – sottolinea Longo – perché il pericolo è dietro l’angolo”.

Pallacanestro Cantù-JuVi Cremona

Ultima giornata del girone d’andata di serie A2 per la Pallacanestro Cantù, impegnata oggi alle 18 a Desio contro la JuVi Cremona.

I canturini guidano la classifica del girone verde a quota 20 punti, insieme alla Vanoli Cremona, che però riposa in questo turno.

Si tratta dunque di un match point fondamentale per gli uomini di coach Meo Sacchetti, che in caso di successo contro i cremonesi chiuderanno l’andata da primi della classe, andando poi ad affrontare la quarta del girone rosso nei quarti di finale di Coppa Italia in programma il prossimo 29 dicembre a Desio.

La sfida contro la JuVi è una prima assoluta nel panorama cestistico italiano. I cremonesi viaggiano nelle posizioni di medio-bassa classifica nel girone verde di serie A2 con sei punti all’attivo, ma hanno dimostrato di essere una squadra temibile.

“Ci attende una sfida delicata contro un avversario che non possiamo permetterci di sottovalutare”, conferma coach Sacchetti.