Prima, la pandemia di Covid e quindi le restrizioni, poi la guerra e le nuove fragilità. Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Lombardia, oggi il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha tracciato un bilancio degli ultimi cinque anni di legislatura. “Sono stati belli e complicati” ha commentato Fermi “anni in cui abbiamo dovuto riorganizzare gli spazi e il lavoro delle istituzioni. Nonostante la pandemia abbiamo deciso di andare avanti per fare qualcosa a favore dei cittadini. Quando questo palazzo era vuoto, ci siamo davvero resi conto di quanto sia bello ritornare a invitare qui le scuole, gli studenti e poi ospitare mostre e concerti. Questa è casa per tutti i lombardi” ha concluso.

A Palazzo Pirelli, dalla mattina, convocato il Consiglio regionale per la sessione di Bilancio, sessione che proseguirà martedì 20 e mercoledì 21 dicembre e dedicata dunque alla manovra finanziaria 2023-25 presentata dal presidente della Commissione Giulio Gallera. Hanno seguito quelle dedicate ad altri provvedimenti avanzati dai partiti. Oggi in Consiglio anche il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ricevuto in audizione in Commissione speciale Autonomia.