Una discarica a cielo aperto in via Venturino, nel quartiere di Breccia a Como. La segnalazione era arrivata dai residenti della zona all’amministrazione comunale, che in queste ore ha provveduto alla pulizia dell’area.

“Il 20 luglio, assieme ad alcuni residenti, ho effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. – scrive l’assessore all’Ambiente di Palazzo Cernezzi, Ivan Matteo Lombardi, in un post sulla sua pagina Facebook – Svolti i necessari accertamenti alla Polizia Locale e alla Procura, tramite l’Ufficio Ambiente, si è dato incarico a una ditta specializzata per il recupero e lo smaltimento di questi rifiuti, operazione preceduta da una serie di analisi chimiche sul contenuto dei materiali abbandonati per accertarne la pericolosità e il tipo di trattamento da eseguire”.

È emerso infatti che non si trattava di semplice spazzatura, ma di asfalti e inerti, dunque rifiuti speciali altamente inquinanti.

In queste ore la ditta incaricata dal Comune si sta occupando di bonificare l’area.

“Non esiste solo il centro di Como, – aggiunge l’assessore sui social – esiste anche via Venturino e la periferia tutta. È intenzione dell’amministrazione procedere ad una riqualificazione della zona interessata dal reato ambientale con la progettazione di un’area verde o di un parco giochi per i bambini o di altra area ad uso dei residenti, che possa in qualche modo risarcire i cittadini per quanto subito. Nei caseggiati prospicenti abitano circa 100 famiglie”.