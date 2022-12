La Famiglia Comasca invita agli eventi natalizi aperti alla città. Due appuntamenti previsti in questa settimana.

Domani dialetti a confronto

Domani alle 20.30 all’Università della Terza Età in via Palestro 17 a Como si terrà la serata “Il Natale con le nostre lingue: dialetto comasco, ticinese e milanese”. La serata vedrà tre diversi relatori valorizzare la propria lingua locale. Un filo d’amore nel Natale in Canton Ticino con Oswaldo Codiga, Il Natale in salsa milanese e lombarda con Pierluigi Crola (membro dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio). E il Natale in dialetto comasco con Ornella Favini (socia della Famiglia Comasca).



Territori contigui che hanno molto in comune e che presentano specifiche peculiarità nei propri idiomi, come nelle tradizioni che li contraddistinguono. L’evento è a ingresso libero con prenotazione presso la Famiglia Comasca (tel. 031.271907 – mail famigliacomasca@virgilio.it).

Giovedì il concerto del coro “Giuditta Pasta”

Il secondo evento, sempre aperto a tutta la città, si terrà giovedì 22 dicembre alle ore 20.30 nella Basilica S’Abbondio di Como. Previsto il concerto del coro del Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta” diretto dal Maestro Massimo Mazza. Quindici sinfonie natalizie allieteranno il pubblico. Da Fields of gold di Sting a Happy Christmas di John Lennon, da Look at the world di John Rutter a Nothing else matters dei Metallica, per citarne solo alcune. Il concerto ha anche una finalità “sociale”: il concerto lancerà una campagna di raccolta fondi per il restauro di una delle statue della Basilica che da anni necessità di un intervento di rifacimento.