Opere di manutenzione straordinaria per la piscina di viale Geno a Como per 550mila euro. Impianti ammalorati al servizio della vasca e degli spogliatoi, lavori di ripristino di parti ormai datate e indispensabili a garantire la funzionalità della struttura. Riqualificazione della facciata. Necessità impellenti che sono alla base dell’intervento che coinvolgerà la piscina da aprile ad ottobre del prossimo anno. Per ridurre al minimo l’interferenza del cantiere con lo svolgimento dell’attività sportiva si è previsto di suddividere le lavorazioni in distinti ambiti dando priorità a quelle per il ripristino della vasca per poi procedere con gli spogliatoi e in ultimo concludere con le opere esterne. Il quadro economico complessivo – come detto – ammonta a 550mila euro. La copertura finanziaria è così suddivisa: 300mila dal comune di Como e 250mila euro di contributo regionale.

Nei lavori non rientra dunque la copertura delle vasche. In questo momento realizzata grazie ad un maxi gazebo che consente agli atleti di evitare di allenarsi all’aperto come fatto fino ad ora pur con temperature gelide. La struttura, montata nei giorni scorsi, è stata noleggiata per i quattro mesi invernali per un totale di 30mila euro.