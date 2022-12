Sanità territoriale carente e difficoltà nello smaltimento dei rifiuti. Due problemi che attendono risposta e che riguardano il territorio di Campione d’Italia. Questioni affrontate da Angelo Orsenigo, consigliere regionale comasco del Pd, in un ordine del giorno presentato in consiglio regionale. Con l’obiettivo di impegnare la giunta ad assumere i provvedimenti opportuni e a mettere a disposizione nell’ambito del bilancio 2023-2025 le risorse necessarie sia sul fronte ambientale che sul fronte sanitario.

“La mancanza di sanità di territorio e le grandi difficoltà nella gestione dello smaltimento dei rifiuti stanno mettendo in difficoltà i cittadini di Campione d’Italia. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia in consiglio regionale si sono però dimostrati totalmente sordi al problema, bocciando un mio ordine del giorno”. Spiega Orsenigo. “Chiedevo che Regione Lombardia intervenisse aprendo con urgenza la casa di comunità di Campione d’Italia, secondo quanto previsto dalla riforma della sanità chiesta alla Lombardia dal Ministero della Salute. Chiedevo anche – aggiunge – che i Campionesi potessero mantenere il diritto di curarsi in strutture svizzere, secondo una logica di prossimità sanitaria. C’è poi – dice infine in consigliere dem – il grave problema della gestione dei rifiuti sul territorio di Campione generato dall’adesione allo spazio doganale europeo nel gennaio del 2020 e che comporta ingenti costi per il Comune. Servono risorse e servono con urgenza. Ma il centrodestra lombardo si è girato per l’ennesima volta dall’altra parte nel momento in cui il territorio avanzava delle istanze”. Ha concluso.