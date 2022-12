Prima giornata di ritorno per la Pallacanestro Cantù, impegnata domani sera alle 20.30 sul parquet casalingo di Desio contro l’Urania Milano. I biancoblù sono al momento primi del Girone Verde di serie A2 a quota 22 punti, frutto di 11 successi stagionali di cui nove consecutivi. I meneghini di coach Davide Villa sono invece quinti a 12 punti e vengono da due ko di fila.

Nella stagione in corso si tratta già della terza volta in cui gli uomini di coach Romeo Sacchetti incontrano l’Urania, con i due precedenti che hanno sempre visto i biancoblù vincenti: in casa nella partita di qualificazione della Supercoppa Italiana a settembre e in trasferta alla prima di campionato.

«Una sfida importante contro un avversario di buon livello come l’Urania Milano – conferma coach Romeo Sacchetti -. L’Urania è una squadra che ha ottime qualità al tiro, sarà perciò importante non concedere situazioni facili e conclusioni aperte. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta del campionato con un’altra vittoria in tasca. Vogliamo migliorare e continuare nel nostro percorso di crescita» ha concluso Sacchetti.