Un nuovo, importante passaggio nel percorso verso la nuova tv digitale.

Da mercoledì 21 dicembre i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali sono visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD). Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario effettuare la risintonizzazione; qualora, anche dopo aver effettuato la risintonizzazione, persistessero problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili, sarà necessario sostituire la propria TV o il proprio decoder con un apparato compatibile con l’alta definizione.

EspansioneTv ha anticipato i tempi: arriva infatti nelle case dei telespettatori lombardi in alta definizione già dalle prime settimane del 2022.

Per verificare che il proprio apparato sia compatibile con l’HD è sufficiente accertarsi che i canali delle principali emittenti televisive nazionali vengano visualizzati nei primi 100 numeri digitabili dal telecomando (ad esempio, verificare che Rai 1 HD sia posizionato al numero 1 del telecomando). Coloro che già ricevono questi canali in HD nei primi 100 numeri del telecomando, non dovranno fare nulla. Chi invece riceve i canali nazionali solo dalla numerazione 500 in poi e in definizione standard (ad esempio Rai 1 SD al numero 501) per continuare a vedere i programmi dovrà sostituire il televisore oppure il proprio decoder con uno di nuova generazione capace di ricevere i segnali in HD.

Il governo ha previsto una nuova agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder HD ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui.