Stop ai telefoni cellulari in classe. I dispositivi potranno essere utilizzati soltanto per finalità didattiche. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato nelle scorse ore una cricolare contenente le indicazioni sull’utilizzo dei cellulari e di analoghi dispositivi elettronici a scuola. Viene confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, “trattandosi – afferma il ministro – di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza”. L’utilizzo dei telefonini può essere consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale e della cittadinanza digitale. Con la circolare non si introducono sanzioni disciplinari.

“Le sanzioni vengono decise dalla scuola – spiega il preside del Liceo Volta di Como, Angelo Valtorta – Le regole sono necessarie. L’uso indiscriminato e libero del cellulare non può essere ammesso. È giusto che i ragazzi lo utilizzino dopo l’orario scolastico. In classe il telefonino viene usato soltanto per finalità didattiche. Un professore può ad esempio chiedere agli studenti di collegarsi ad un sito di scienze per partecipare ad un esperimento interattivo. Gli insegnanti controllano da sempre che i dispositivi elettronici personali non vengano utilizzati per altri scopi – continua Valtorta – È capitato che qualcuno sia stato sorpreso con il telefono in mano durante la lezione. In quel caso scatta un richiamo scritto, la cosiddetta nota sul registro. Se il comportamento viene reiterato, viene convocato il consiglio di classe per decidere un provvedimento disciplinare più importante”.

“Non è una novità per noi – interviene il preside del Liceo Giovio di Como, Nicola D’Antonio – Nel momento in cui i ragazzi entrano in classe, devono spegnere il cellulare e metterlo nello zaino. La scuola ha un regolamento interno che prevede delle sanzioni disciplinari in caso di uso improprio. È successo che qualche studente venisse sorpreso a copiare dal cellulare durante le verifiche. In quel caso il telefono viene sequestrato e la verifica annullata. Bisogna poi ricordare ai genitori – conclude D’Antonio – di non chiamare i figli durante le lezioni. È capitato anche quello”.