L’Assemblea dei soci di Cantù Next ha approvato il bilancio d’esercizio 2021/2022. L’assemblea ha confermato presidente del consiglio di amministrazione per il periodo 2023/2025 Sergio Paparelli. Il vice è Stefano Vismara. I consiglieri sono Lorenzo Butti, Simone Frigerio, Alessandro Giovenzana, Andrea Tagliabue e Andrea Mauri, che ricoprirà anche l’incarico di amministratore delegato. A questi si sono aggiunti nel Consiglio i due nuovi membri Lorenzo Longhi e Antonio Munafò.

“Voglio ringraziare – commenta il presidente di Cantù Next, Sergio Paparelli – tutti i soci per il sostegno e il supporto che non è mai mancato e per la fiducia nei miei confronti. E’ per merito loro se la nuova Arena dello sport di Cantù è diventata una realtà sempre più concreta oltre che un progetto di rilevanza nazionale”.

“Ringrazio inoltre il consiglio di amministrazione – aggiunge Paparelli – per il lavoro compiuto in questi anni. Un periodo sicuramente non facile e fitto di impegni. Proprio grazie a volontà e dedizione, sono state superate numerose difficoltà legate anche al periodo economico e congiunturale globale”