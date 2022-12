Nuovi occhi in città: in arrivo 99 telecamere ai varchi cittadini. Obiettivo: segnalare alla polizia locale, in tempo reale, veicoli in circolazione con assicurazione o revisione scadute, auto che non potrebbero circolare e ancora macchine rubate o segnalate per altri motivi.

Il Comune di Como ha indetto la gara per l’appalto del servizio sul sistema di lettura automatica delle targhe con relativo servizio di manutenzione triennale. Il valore complessivo della gara è pari a oltre 770mila euro.

“In questo modo sarà possibile avere un maggior controllo del territorio nella verifica dei veicoli”, spiega il sindaco Alessandro Rapinese. Le nuove telecamere – 99 in totale – come detto – installate in 40 varchi cittadini in oltre 80 direzioni – si interfacciano direttamente con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti che si trova nel centro elettronico nazionale di Napoli.

“Il software presente nell’apparecchio – spiega ancora il primo cittadino – invia un avviso alla pattuglia più vicina che può intercettare il veicolo identificato. La sanzione infatti non è automatica, serve l’intervento dei vigili”. Il nuovo sistema di lettura targhe potrebbe già entrare in vigore dal prossimo anno. “Le nuove telecamere in città e dunque l’intero sistema – conclude il sindaco – Saranno installate e pronte all’uso a partire dalla fine del 2023”.