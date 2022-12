Covid in Ticino, contagi in calo. Nell’ultima settimana sono state 1.052 le persone sono risultate positive al coronavirus. In totale sono presenti 147 pazienti ricoverati (in isolamento) nelle strutture ospedaliere ticinesi (sei nei reparti di cure intensive), Le vittime registrate sono 5, che portano il totale da inizio pandemia a 1.300.

Secondo l’Ufficio del Medico cantonale “l’attuale evoluzione è di difficile inquadramento”. Questo perché la modifica delle modalità di test “riduce verosimilmente la propensione a richiedere tale esame”.

“Da un lato negli ultimi sette giorni ci sono stati 1’052 nuovi contagi (-13% rispetto alla settimana precedente), dall’altro la presenza del virus nelle acque reflue è aumentata – si legge ancora nella nota di monitoraggio dell’Ufficio del Medico cantonale – In ospedale ci sono attualmente 147 persone ricoverate in isolamento per COVID-19 (+10% rispetto alla settimana precedente). In terapia intensiva si contano 6 persone ricoverate e nell’ultima settimana sono stati registrati 5 decessi”.