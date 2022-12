Il completamento della Tangenziale di Como, l’elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, le varianti di Argegno e di Dongo. Opere ritenute strategiche per il territorio. A dirlo è l’Aci (Automobil Club Italia) che ha presentato a Milano lo studio “Mobilità e trasporti in Lombardia 2022/2026”. Per quanto riguarda la provincia di Como evidenziati gli interventi infrastrutturali programmati o auspicati.

Secondo lotto della Tangenziale di Como

Si parte dalla variante della Tremezzina, il cui cantiere è partito un anno fa che probabilmente non sarà conclusa in tempo per le Olimpiadi invernali. Ma “un contributo, anche in chiave di sostenibilità, potrà derivare – scrive Aci – da opere che hanno un orizzonte di attuazione di più lungo periodo”. In particolare dal completamento della Tangenziale di Como “per sgravare la viabilità locale”. Le criticità maggiori che stanno rallentando l’iter progettuale – ricorda l’Aci – riguardano la mancanza di finanziamenti. Pertanto “si sta prospettando l’ipotesi di una modifica della tipologia di intervento non più con caratteristiche autostradali ma come viabilità ordinaria con costi e tempistiche di realizzazione più contenute.

Treni e battelli

Ci sono poi le varianti alla Statale Regina di Argegno e di Dongo per alleggerire il traffico locale.

Infine sul fronte ferroviario si torna a parlare dell’elettrificazione della linea Como-Lecco il cui ammodernamento porterebbe vantaggi al sistema economico e turistico anche nelle relazioni con la Svizzera. Le tempistiche di realizzazione – comunicate nelle scorse settimane in Regione vedrebbero la progettazione concludersi l’anno prossimo in primavera, con avvio dei lavori nel 2025 e conclusione prevista a metà del 2026. Altro intervento ritenuto strategico, ma di lungo periodo, spiega ancora Aci è la regionalizzazione del servizio di navigazione pubblica sul Lago di Como per rafforzare l’offerta sia per esigenze di mobilità locale sia per i turisti. Il passaggio della gestione dallo Stato alla Regione potrebbe consentire l’accesso a nuove fonti di finanziamento.

I progetti di Aci Como

Presentati anche i progetti specifici di Aci Como come Luceverde Infocantieri stradali Como e RicaricAci. Il primo per segnalare non solo i cantieri in essere ma anche quelli programmati sul territorio allo scopo di prevenire una sovrapposizione nelle stesse zone. Il secondo prevede l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad accesso pubblico in prossimità della sede dell’Automobil Club Como e delle delegazioni presenti sul territorio.