Viveva abusivamente in un’abitazione in vendita e temporaneamente libera, denunciato dalla polizia un 45enne bulgaro. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono stati chiamati ieri pomeriggio dal proprietario di una casa di via Milano, nel capoluogo lariano. L’uomo era andato a fare lavori di pulizia nell’abitazione, disabitata da due anni e in vendita.

Aveva trovato però la porta forzata e un uomo che dormiva in camera. Ai poliziotti, il 45enne avrebbe detto di aver saputo da un conoscente che la casa era libera e che avrebbe potuto utilizzarla. E’ stato denunciato per violazione di domicilio e anche per porto ingiustificato di armi perché trovato in possesso di due coltelli a serramanico.