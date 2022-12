“Un Natale tanto atteso ma anche tanto impegnativo per i tempi difficili che stiamo vivendo” con queste parole il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, si avvicina alle festività. “Una guerra in Europa, che non ci saremmo mai immaginati, nella martoriata Ucraina, ma anche in varie parti del mondo; i problemi economici per i quali le frange più deboli della popolazione avvertono un forte disagio. Sentiamo – aggiunge – il desiderio di sperimentare un clima diverso, di vera fraternità, con un supplemento di gioia e di pace. Tutti ne avvertiamo l’esigenza, ma insieme ci rendiamo conto che la situazione non è promettente. Solo Dio – conclude Cantoni – può colmare la distanza che sperimentiamo tra la gioia che cerchiamo e l’inquietudine che ci sovrasta».

Il cardinale presiederà in Duomo la sera del 24 dicembre dalle 23 la veglia di preghiera seguita dalla santa messa pontificale nella Notte che sarà trasmessa in diretta su Etv. Ed Espansione Tv trasmetterà in diretta anche la santa messa pontificale con Benedizione Papale della domenica di Natale a partire dalle 10.

Un’opportunità per essere vicini pur a distanza per le persone che non potranno vivere la celebrazione in presenza.

La Diocesi nel comunicare gli appuntamenti del Tempo di Natale ha anche annunciato che il prossimo 15 gennaio è in programma ancora una volta in Cattedrale una messa di ringraziamento per la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini, proclamato santo lo scorso ottobre. Preceduta da una riflessione di don Saverio Xeres sull’idea di chiesa di San Giovanni Battista Scalabrini.