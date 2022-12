Diminuiscono i contagi da Covid-19 in Lombardia, ma aumentano i decessi, 246 in sette giorni. Emerge dall’ultimo report settimanale diffuso dalla Regione.

Stabili le terapie intensive, dove si trovano ancora 35 pazienti ricoverati, mentre sono in calo i lombardi affetti dal virus negli altri reparti degli ospedali, 1.274, a fronte dei 1.402 del bilancio precedente (-128).

Con 161.975 tamponi processati (in calo rispetto alla scorsa settimana), sono 20.311 i nuovi positivi in Lombardia. La curva è in costante discesa. Erano infatti 26.077 nel bollettino del 15 dicembre e 35.239 in quello dell’8 dicembre.

Non cala invece il numero dei decessi legati al Covid, che è aumentato negli ultimi sette giorni. Sono 246 le vittime registrate in Lombardia, a fronte delle 170 del report precedente. Un dato che porta il bilancio da inizio pandemia a 44.489.

Per quanto riguarda l’incremento dei contagi divisi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, rispetto a quella precedente (mercoledì 21 dicembre): a Milano sono 939, di cui 398 in città; a Bergamo 191; a Brescia 379; a Como 166; a Cremona 122; a Lecco 95; a Lodi 92; a Mantova 167; in provincia di Monza e Brianza 276; a Pavia 191; a Sondrio 32; a Varese 233.

A livello nazionale, secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice di trasmissibilità risulta ancora in discesa con un Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 0.91 nel periodo 30 novembre-13 dicembre, contro lo 0.98 della settimana precedente.

E in vista delle festività natalizie gli esperti invitano alla prudenza e alla responsabilità, soprattutto per proteggere anziani e fragili. Il consiglio è di indossare la mascherina in caso di sintomi anche lievi.