Natale a Como, una vigilia all’insegna degli eventi in città.

Gli eventi in programma

Si vola sul lago di Como con l’iniziativa Babbo Natale Airways: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, l’Aero Club Como propone voli dimostrativi sul primo bacino del lago, destinati in particolare alle famiglie con bambini.

Sono previsti 5 voli al mattino e 5 al pomeriggio. I posti a bordo, oltre al pilota, sono destinati a 2 bambini e 1 accompagnatore. Fino all’8 gennaio tutti i giorni, salvo i giorni di chiusura dell’Aero Club Como (25 e 26 dicembre 2022; 1° gennaio 2023).

Iniziative sostenibili con la seconda edizione di “Verde Natale”, promossa da Fondazione Alessandro Volta. Passeggiando per le vie della città di Como le famiglie saranno coinvolte in numerose iniziative sostenibili. Domani dalle 15.00 alle 18.00 ai portici del Broletto, si terrà l’evento dal titolo “Buone pratiche da esempio per tutti i cittadini”, dove una postazione tecnologica che, grazie all’uso di una cyclette, alimenterà uno schermo su cui viene trasmesso il racconto delle prime buone pratiche scoperte sul territorio tra Como e Lecco.

“Divertiamoci imparando” è invece l’iniziativa congiunta delle forze dell’ordine. Dalle 10:00 alle ore 18:00 in via Maestri Comacini con l’utopista gonfiabile dotata di Kart. Ai bambini verranno rilasciati dei diplomi ricordo dell’esperienza. Sempre domani, viglia di Natale, appuntamento con le rassegne hobbistiche natalizie dalle 8.30 alle 19.30 appuntamento in via Muralto/Ballarini con Creatività natalizia.

Fino al 26 dicembre – dalle 9.00 alle 19.00 – è infine possibile conoscere, attraverso strumenti interattivi, gli interventi che modificheranno l’asse Milano – Malpensa. In piazza Verdi lo stand FILI per raccontare ai cittadini uno dei più grandi progetti europei in tema di rigenerazione urbana ed extraurbana.