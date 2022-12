Rotatoria di Villa Olmo, ripartiranno con il nuovo anno i lavori per rendere definitivo il rondò di via per Cernobbio. L’amministrazione cittadina nei giorni scorsi aveva infatti deciso di sospendere il cantiere in vista delle festività natalizie e dunque per evitare disagi al traffico cittadino. La prima fase di lavori infatti si è concentrata dapprima sulla demolizione dello spartitraffico e successivamente sulla realizzazione della rotatoria provvisoria, proprio per analizzare i flussi di traffico e non ostacolare il passaggio sulla via.

Infine come avvenuto per la rotatoria di piazza San Rocco, anche per la nuova opera viabilistica di via per Cernobbio gli interventi prevedono la costruzione dei cordoli, la predisposizione dell’illuminazione nell’area e ancora la sistemazione dei marciapiedi. Al momento ancora non è stata comunicata una data di fine intervento ma – come detto – i lavori per rendere il rondò definito scatteranno con il nuovo anno, con il via libera da gennaio. La speranza è che il cantiere per il nuovo rondò in via per Cernobbio possa concludersi prima della ripresa degli interventi sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. I lavori nelle galleria sono stati sospesi a ridosso delle festività natalizie. La tregua però è breve perché il cantiere in autostrada ripartirà nel mese di marzo.