A casa di Jonathan, a Pusiano, Babbo Natale è arrivato con il camion dei vigili del fuoco. Con la scala è salito sul balcone del piccolo per consegnargli il dono più atteso, il camion dei pompieri. Arrivato a Como direttamente da Pordenone.

Una grande sorpresa per il piccolo, che aveva affidato a un palloncino azzurro la letterina con il suo desiderio per Natale e che non poteva immaginare il lungo viaggio che avrebbe fatto il suo desiderio. Né tantomeno che la storia del sogno di un bimbo di 3 anni facesse il giro d’Italia e suscitasse tanta emozione.

“Caro Gesù Bambino, mi chiamo Jonathan, ho 3 anni e vado all’asilo. Per Natale mi piacerebbe avere il camion dei pompieri”. Questa la letterina che il bimbo di Pusiano ha dettato alla nonna e ha poi legato a un palloncino azzurro lanciato in cielo.

Dopo un viaggio di quasi 400 chilometri, il palloncino è caduto in un campo a Pordenone. Un passante lo ha notato e, vista la richiesta del bimbo, ha consegnato la letterina ai vigili del fuoco della città del Friuli Venezia Giulia. Che si sono subito attivati per esaudire il desiderio di Jonathan.

Oggi, alla vigilia di Natale, la grande sorpresa per il bambino. I vigili del fuoco arrivati da Pordenone, con la collaborazione dei colleghi del comando provinciale di Como e del distaccamento di Erba hanno raggiunto con il camion la casa del piccolo, a Pusiano, per consegnarli il giocattolo desiderato. Un’emozione unica per Jonathan, che certamente non dimenticherà questa vigilia speciale.