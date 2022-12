“Per la prima volta siamo fuori dalla zona playout: ce lo meritiamo. Possiamo essere soddisfatti”. Parole di Tommaso Arrigoni, centrocampista del Como, al termine della gara vinta per 2-0 contro il Cittadella (QUI la cronaca). “La nostra è stata un buona prestazione di squadra, un premio per il gruppo, che è quello che può fare la differenza quando non arrivano i successi. Stiamo crescendo e ci stiamo compattando ed i risultati si vedono: dobbiamo andare avanti così”.

Quinta rete stagionale per l’attaccante Leonardo Mancuso, attuale capocannoniere della compagine azzurra. “Gli attaccanti vivono di momenti -. ha detto – e questa è una fase positiva. Ma devo continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. Ora ci prendiamo qualche giorno di pausa, che servirà a ricaricare le energie, e poi pronti per un girone di ritorno che sarà impegnativo ed equilibrato. Il successo contro il Cittadella ha un importante peso specifico per la classifica, al pari di quello conquistato a Terni. Era importante conquistare queste partite, che devono essere uno sprone per ripartire alla grande nel girone di ritorno. Serviranno continuità di prestazioni e prove di livello: seguendo questa strada i risultati arriveranno. Sono convinto che questo Como abbia grandi valori, che in questa prima parte del campionato purtroppo non sempre ha espresso”.

I risultati della 19esima giornata

Ascoli-Reggina 0-1, Bari-Genoa 1-2, Benevento-Perugia 0-2, Brescia-Palermo 1-1, Cagliari-Cosenza 2-0, Como-Cittadella 2-0, Frosinone-Ternana 3-0, Spal-Pisa 0-1, SudTirol-Modena 0-2, Venezia-Parma 2-2

Classifica

Frosinone 39 punti, Reggina 36, Genoa 33, Bari 30, Pisa 29, Parma 27, Ternana e SudTirol 26, Ascoli, Cagliari, Modena e Brescia 25, Palermo 24, Como e Benevento 22, Spal e Venezia 20, Perugia e Cittadella 19, Cosenza 17

Prossimo turno

Sabato 14 gennaio ore 14 Bari-Parma, Cagliari-Como, Perugia-Palermo, Pisa-Cittadella, Reggina Spal. Ore 16.15 Frosinone-Modena

Domenica 15 gennaio ore 14 SudTirol-Brescia. Ore 16.15 Cosenza-Benevento, Ternana-Ascoli

Lunedì 16 gennaio ore 18.45 Genoa-Venezia