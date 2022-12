“Sapevamo che vincere questo incontro sarebbe stato molto importante”. Queste le parole di mister Moreno Longo, allenatore del Como, dopo la vittoria contro il Cittadella per 2-0. “Siamo al secondo successo consecutivo, che segna una crescita. Fino a poco tempo fa le vittorie ci sfuggivano per un dettaglio e qualche disattenzione: questi tre punti servono al morale, alla classifica e come premio per il lavoro svolto. Il campionato è equilibrato ed era importante iniziare il girone di ritorno con un buon bottino”.

“Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra” ha specificato ancora Moreno Longo. “Dobbiamo continuare su questa strada. La serie B richiede caratteristiche a cui non ci si può sottrarre come sacrificio, corsa, abnegazione. Soltanto con i nomi non si può vincere. Abbiamo fatto passi avanti anche sotto questo punto di vista e le prestazioni sul campo lo dimostrano”.

Infine l’allenatore del Como ha parlato della sosta, con il ritorno in campo previsto per il 14 gennaio a Cagliari. Sulla panchina dei sardi quel giorno esordirà Claudio Ranieri, che sostituirà l’esonerato Fabio Liverani. “Le soste solitamente portano benefici a chi ha fatto meno bene. Per quanto ci riguarda, questo stop sarà propizio per recuperare le energie e i giocatori alle prese con infortuni. L’importante sarà ripartire dalla crescita che abbiamo mostrato”.

“Una sfida che per noi è iniziata subito in salita” ha specificato Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella. “Dopo pochi minuti eravamo già sotto. Abbiamo avuto una buona reazione, nel primo tempo, e avremmo meritato il pareggio. Purtroppo per noi non è un momento semplice, stiamo cercando di migliorare. Onestamente dopo la vittoria di qualche giornata fa a Marassi contro il Genoa nessuno si sarebbe immaginato di chiudere il girone di andata al penultimo posto. Ma purtroppo la realtà è questa e dobbiamo lavorare per cambiare le cose e risalire in classifica”.

Moreno Longo, allenatore del Como (foto Roberto Colombo)

I risultati della 19esima giornata

Ascoli-Reggina 0-1, Bari-Genoa 1-2, Benevento-Perugia 0-2, Brescia-Palermo 1-1, Cagliari-Cosenza 2-0, Como-Cittadella 2-0, Frosinone-Ternana 3-0, Spal-Pisa 0-1, SudTirol-Modena 0-2, Venezia-Parma 2-2

Classifica

Frosinone 39 punti, Reggina 36, Genoa 33, Bari 30, Pisa 29, Parma 27, Ternana e SudTirol 26, Ascoli, Cagliari, Modena e Brescia 25, Palermo 24, Como e Benevento 22, Spal e Venezia 20, Perugia e Cittadella 19, Cosenza 17

Prossimo turno

Sabato 14 gennaio ore 14 Bari-Parma, Cagliari-Como, Perugia-Palermo, Pisa-Cittadella, Reggina Spal. Ore 16.15 Frosinone-Modena

Domenica 15 gennaio ore 14 SudTirol-Brescia. Ore 16.15 Cosenza-Benevento, Ternana-Ascoli

Lunedì 16 gennaio ore 18.45 Genoa-Venezia