Il cabiatese Nicolò Molteni al 31° posto nella discesa maschile di Coppa del Mondo, andata in scena a Bormio. La vittoria finale è andata all’austriaco Vincent Kriechmayr. Sulla mitica pista “Stelvio”, il vincitore ha fissato il cronometro sul tempo di 1’54″68. Al secondo posto il canadese James Crawford, attardato di 40 centesimi. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha chiuso sul gradino più basso del podio a 0″68, con lo svizzero Marco Odermatt al quarto posto a 1″46. Quinto posto per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 1″87, davanti ai tre elvetici Urs Kryenbuehl, Justin Murisier e Gilles Roulin, rispettivamente dal sesto all’ ottavo posto a 1″88, 2″17 e 2″18. Chiudono la top ten Mattia Casse, migliore degli italiani al nono posto, e Dominik Paris.

Grande prestazione per Florian Schieder: il carabiniere altoatesuino ha chiuso al tredicesimo posto a 2″56, pareggiando così il miglior risultato in carriera ottenuto in precedenza in Val Gardena. Ventesimo posto per Matteo Marsaglia a 3″26, con Christof Innerhofer ventiduesimo a 3″28. Terminano in zona punti anche Pietro Zazzi e Giovanni Franzoni: i due azzurri, partiti col pettorale numero 48 e 50, hanno messo in scena un’ottima gara, terminando al 25esimo e 26esimo posto. Nicolò Molteni ha chiuso, come detto, in 31esima posizione.

Odermatt rimane leader della classifica generale di Coppa del Mondo con 796 punti, davanti ai due norvegesi Kilde e Kristoffersen con 525 e 385 punti. Kilde consolida il primato nella specialità a quota 405 davanti a Odermatt a 306 e Kriechmayr a 269.