Addio a Pelè. Il calcio è in lutto per la scomparsa dell’asso brasiliano, morto a 82 anni a San Paolo dopo una lunga malattia. Nato il 23 ottobre del 1940, Pelè ha legato la sua carriera alla squadra del Santos e alla Nazionale del suo Paese. Nel suo curriculum tre titoli mondiali. Nel 1970 segnò nella finale vinta per 4-1 a Città del Messico contro l’Italia: la foto del suo stacco di testa contro Tarcisio Burgnich è entrata nella storia. Gli appassionati di cinema lo ricordano anche per l’iconica rovesciata nel finale del film “Fuga per la vittoria”, pellicola del 1981.

Tra le immagini di Pelè ce ne è una a Como al Sinigaglia, che gli appassionati lariani hanno visto sul libro curato dal giornalista Franco Usuelli per gli 80 anni del club lariano. Nel maggio del 1963, infatti, il Brasile durante una tournèe mondiale fece tappa per un allenamento sul Lario. Pelè, alle prese con un infortunio, non partecipò alla seduta, ma era comunque presente allo stadio. Nell’occasione fu realizzato lo scatto che ritraeva il “Re del calcio” con il campione olimpico di scherma Antonio Spallino e i dirigenti del Como d’epoca.