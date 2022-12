Coppa Italia di serie A2: netta vittoria di Cantù contro Udine nella gara secca dei quarti disputata a Desio. Una sfida dominata dai brianzoli, che si sono imposti con il punteggio di 81-64. S.Bernardo avanti fin dall’inizio e in gestione fino al termine del match, come testimoniano i parziali: 22-8, 27-20, 23-20 e 9-16. Migliori marcatori Lorenzo Bucarelli (19 punti) e Filippo Baldi Rossi (14).

Grazie a questa affermazione Cantù ha conquistato il pass per le final four di Coppa Italia che andranno in scena l’11 e 12 marzo in un luogo da definire. In semifinale gli uomini di coach Romeo Sacchetti incontreranno Cento, che ha avuto la meglio contro Treviglio, Nell’altra parte del tabellone si è già qualificata Cremona, che ora attende la vincente del confronto tra Forlì e Torno.

“Abbiamo fatto 15 minuti di buon livello con una buona difesa e soluzioni interessanti in attacco” ha detto alla fine dell’incontro Sacchetti, tecnico della S.Bernardo. “Abbiamo costruito un vantaggio importante, che poi ha messo l’esito dell’incontro in discesa per noi. C’è stato qualche passaggio a vuoto che non mi è piaciuto, ma non abbiamo avuto problemi ad amministrare. Udine rimane una squadra di talento, sicuramente era un incontro impegnativo. Ho visto anche delle belle azioni in contropiede e in velocità, poi ci siamo un po’ specchiati troppo. Final Four? Io penso solo alla gara con Rieti”.

La citata partita con Rieti è in programma il 4 gennaio nella città laziale, poi il successivo giorno 8 il grande appuntamento del PalaDesio con Cremona, prova decisiva per il primo posto del girone Verde. La Vanoli, infatti, in questo momento è la più accreditata avversaria dei brianzoli, che guidano la classifica nel loro gruppo.