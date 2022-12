Firmato l’accordo di programma tra Comune di Cantù e Provincia di Como per il progetto e la realizzazione della pista ciclopedonale di Cantù Asnago. La nuova infrastruttura metterà in collegamento la Stazione ferroviaria di Cantù Asnago e la rotatoria di via Giovanni da Cermenate / Corso Europa. Il tracciato si snoderà prevalentemente lungo la Strada Provinciale 34 e, per un breve tratto, affiancando la Roggia Cascina Mera.

“Si tratta di un’opera attesa da decenni, strategica per i cittadini che prevede, da un lato, la creazione di un collegamento con il centro e con la stazione di via Vittorio Veneto, dall’altro lato la messa in sicurezza di un lungo tratto percorso da tanti canturini” ha commentato il sindaco Alice Galbiati.

Nel mese di dicembre, è stato quindi approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica per un importo complessivo di 1 milione di Euro, di cui 500 mila Euro finanziati dalla Provincia di Como e 200 mila Euro già co-finanziati da Regione Lombardia.



La nuova pista ciclopedonale si collegherà a quella esistente in Corso Europa, dando vita ad un percorso lungo un chilometro e mezzo, con circa 350 m all’interno del centro di Asnago.

Si risponderà, in tal modo, alla richiesta del territorio di percorsi sicuri e percorribili con mezzi alternativi alle quattro ruote. L’Amministrazione Comunale, peraltro, si è già attivata realizzando una pensilina fotovoltaica per la ricarica di biciclette elettriche ed altri dispositivi per la mobilità leggera e sostenibile.