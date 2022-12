Con l’arrivo del nuovo anno, si impone anche il cambio della cosiddetta “vignetta” per circolare sulle autostrade della Svizzera. Quella del 2023 è di colore giallo con numero in bianco e rimarrà valida fino al 31 gennaio del 2024. Stessa scadenza per l’adesivo 2022, utilizzabile ancora per un mese.

Il contrassegno costa 40 franchi e può essere acquistato presso i distributori di carburante, le autofficine nonché gli sportelli degli uffici postali, doganali e della circolazione stradale. I conducenti – specifica un comunicato del Consiglio federale – devono staccare dal parabrezza le “vignette” scadute per evitare che ostacolino la visibilità alla guida. Per gli automobilisti persiste l’obbligo di attaccare l’adesivo sul parabrezza. È vietato rimuoverlo per poi riattaccarlo sullo stesso o su un altro veicolo.

La grande novità del prossimo anno è l’arrivo del contrassegno elettronico, che verrà introdotto nel corso del 2023, dopo il 31 gennaio. Il Consiglio federale deciderà in merito alla data presumibilmente nel primo trimestre. La sua introduzione non sostituirà l’attuale adesivo: entrambe le varianti saranno gestite in parallelo.

La multa per chi transita sulle autostrade svizzere segna “vignetta” è di 200 franchi, più l’acquisto del contrassegno (40 franchi, come detto)