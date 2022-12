Aggredisce la moglie e la picchia con un mattarello, arrestato dai carabinieri un 48enne originario dello Sri Lanka e residente a Como. La donna è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Valduce. Secondo i primi accertamenti, non sarebbe stato il primo episodio di violenza subito.

I militari dell’Arma di Como sono intervenuti ieri sera dopo la segnalazione di una presunta violenza in famiglia che ha fatto scattare le procedure del cosiddetto codice rosso. La donna, 46 anni, cingalese come il marito e madre di quattro figli, era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Valduce con traumi agli arti.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita dal marito nella loro casa a Como. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per futili motivi e l’uomo avrebbe minacciato la donna per poi aggredirla e colpirla con un mattarello da cucina. Sembra che la donna fosse già stata picchiata in passato, ma non avrebbe mai denunciato il marito.

Dopo i primi accertamenti, i carabinieri hanno arrestato il 48enne, portato in carcere al Bassone. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore di Como Simone Pizzotti. Nelle prossime ore è in programma l’interrogatorio dell’uomo, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e delle lesioni che avrebbe provocato alla moglie.