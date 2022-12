Il tributo a Lucio Dalla, dal titolo “Com’è profondo Lucio. Canzoni e discorsi da osteria” è in programma sabato 21 gennaio all’Auditorium comunale di San Fermo della Battaglia. Prenotazioni già aperte (e obbligatorie).

Il Centro culturale Paolo VI, con il patrocinio del Comune di San Fermo della Battaglia, alle 21 in via Lancini 5, porterà in scena le canzoni del cantautore grazie a Carlo Pastori, Walter Muto e Carlo Lazzaroni. Un viaggio che attraversa sia grandi successi che i brani meno noti. “A fare da cornice” spiegano gli organizzatori anche qua e là “discorsi da osteria”, uno dei luoghi più amati e frequentati dal cantautore bolognese, e testimonianze di persone a lui vicine”.

Le “grandi” melodie e al contempo i “grandi” testi – semplici e profondi, popolari e leopardiani – vengono ripresentati attraverso gli arrangiamenti di Walter Muto, riscritti in chiave quasi “cameristica” per la sua chitarra e la sua voce, per la fisarmonica, il piano e la voce di Carlo Pastori e per il violino di Carlo Lazzaroni, eclettico concertista di fama internazionale.

Per riservare un posto scrivere a: segreteria@ccpaolosesto.it,indicando nome e cognome per ogni partecipante (sarà inviata mail di conferma). Ingresso con offerta.

Lucio Dalla, nella sua lunghissima attività annovera anche un importante periodo comasco. Registrò in fatti tre dei suoi più importanti album a Carimate, negli Stone Castle Studios. Studi di registrazione che nel tempo sono stati utilizzati anche. tra gli altri, da Fabrizio de Andrè, Paolo Conte, Edoardo Bennato, Alberto Fortis, Pooh, Roberto Vecchioni, Pfm e dai Decibel di Enrico Ruggeri.